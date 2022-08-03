Кадирову присвоєно звання «героя ЛНР»

Голові Чеченської республіки Рамзану Кадирову надано звання «героя ЛНР». Про це повідомляє «РИА Новости».



Нагороду Кадирову особисто вручив голова угруповання ЛНР Леонід Пасічник, який приїхав до Грозного.



Пасічник сказав Кадирову, що «об'єднавши наші зусилля, ми з вами звільнили територію Луганської народної республіки».



Він додав, що всі мешканці захопленої території Луганської області «знають, хто такі бійці підрозділів "Ахмат"».

На початку липня Збройні сили України залишили Лисичанськ — останній великий населений пункт у Луганській області, який був підконтрольний українській владі. ЗСУ продовжують посилювати два селища на Луганщині.