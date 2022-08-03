Кадирову присвоєно звання «героя ЛНР»

03 серпня 2022, 14:12

Кадирову присвоєно звання «героя ЛНР»

Голові Чеченської республіки Рамзану Кадирову надано звання «героя ЛНР». Про це повідомляє «РИА Новости».

Нагороду Кадирову особисто вручив голова угруповання ЛНР Леонід Пасічник, який приїхав до Грозного.

Пасічник сказав Кадирову, що «об'єднавши наші зусилля, ми з вами звільнили територію Луганської народної республіки».

Він додав, що всі мешканці захопленої території Луганської області «знають, хто такі бійці підрозділів "Ахмат"».

На початку липня Збройні сили України залишили Лисичанськ — останній великий населений пункт у Луганській області, який був підконтрольний українській владі. ЗСУ продовжують посилювати два селища на Луганщині.

Ще за темою

Люди
Рамзан Кадиров
Інше
Війна ЛНР

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:01
«ДНР» заявила про загибель командирки реактивного артдивізіону
14:12
Кадирову присвоєно звання «героя ЛНР»
13:13
«ДНР»: Російські сили захопили два населені пункти під Горлівкою
11:37
«ЛНР»: На розтяжці у Новоайдарському районі підірвався підліток
10:58
«ДНР»: У Кіровському районі Донецька через обстріл загинула жінка
10:31
В окупованому Донецьку маршрутка наїхала на міну
09:33
«ДНР»: За добу загинуло двоє людей, ще 25 — поранено
08:47
В окупованій Макіївці вночі спалахнула нафтобаза
23:55
Обов'язкова евакуація з Донбасу розпочалася. Обстріл Донецька. Головне за день ►
22:00
«ДНР» заявила про обстріли: Двоє людей загинули та 22 поранені
19:27
У Херсоні повідомляють про вибухи
18:17
Угруповання «ЛНР» пообіцяло 100 тисяч рублів тим, хто втратив майно
17:52
«ДНР»: Кількість поранених жителів Донецька з початку доби збільшилася до 11, є загибла
17:07
У Донецьку в дах житлової висотки вдарила блискавка
16:27
У «ДНР» хочуть запровадити покарання «за мужоложство»
Всі новини
16:13
Куди евакуюють населення Донеччини — Кабмін опублікував перелік областей
15:59
641 тисяча українських школярів перебуває за кордоном України — уряд
15:42
Російські війська знищили офіс «Вільного радіо» у Бахмуті
15:01
«ДНР» заявила про загибель командирки реактивного артдивізіону
14:49
ВМС ЗСУ прозвітували про успішну військову операцію на Донецькому напрямку
14:37
Енергетики повернули світло у 14 населених пунктів Донецької області
14:12
Кадирову присвоєно звання «героя ЛНР»
13:50
Судно з вантажем української кукурудзи після перевірки в Туреччині прямує до порту Тріполі
13:13
«ДНР»: Російські сили захопили два населені пункти під Горлівкою
13:01
ЗСУ вчора збили російських крилатих ракет на суму $91 млн — ЗМІ
12:39
Україна не має підтверджених списків загиблих в Оленівці
12:28
«Зими тут бояться більше за війну». Як живе Миколаївка Донецької області
11:43
Російські війська обстріляли вісім населених пунктів Донецької області за добу
11:37
«ЛНР»: На розтяжці у Новоайдарському районі підірвався підліток
10:58
«ДНР»: У Кіровському районі Донецька через обстріл загинула жінка
Всі новини
ВІДЕО
«Зими тут бояться більше за війну». Як живе Миколаївка Донецької області
03 серпня, 12:28
У Донецьку в дах житлової висотки вдарила блискавка
02 серпня, 17:07
У Донецьку обстріляли ділянку Київського проспекту. Там була військова техніка
02 серпня, 13:54

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти