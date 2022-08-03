641 тысяча украинских школьников находится за границей Украины — правительство

641 тысяча украинских школьников выехала за пределы страны, пока только 30% учебных заведений готовы к началу учебного года в формате офлайн. Об этом сообщил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.



«У нас, ориентировочно, было 4 миллионов 200 тысяч участников образовательного процесса, а именно учащихся в заведениях общего среднего образования. За границей на сегодняшний день находится 641 тысяча, по нашим подсчетам», - сказал Шкарлет, отметив, что есть наличие тенденции, когда школьники возвращаются в Украину, поскольку к началу мая количество учеников за рубежом составляло 671 тысячу.



Кроме того, министр сообщил, что на сегодня 226 учебных заведений полностью разрушены, а 1981 поврежден в результате российской агрессии.



По его словам, до конца лета учебных заведений, которые готовы обучать школьников офлайн, должно быть больше, чем 30%.