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641 тысяча украинских школьников находится за границей Украины — правительство

03 августа 2022, 15:59

641 тысяча украинских школьников находится за границей Украины — правительство

641 тысяча украинских школьников выехала за пределы страны, пока только 30% учебных заведений готовы к началу учебного года в формате офлайн. Об этом сообщил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

«У нас, ориентировочно, было 4 миллионов 200 тысяч участников образовательного процесса, а именно учащихся в заведениях общего среднего образования. За границей на сегодняшний день находится 641 тысяча, по нашим подсчетам», - сказал Шкарлет, отметив, что есть наличие тенденции, когда школьники возвращаются в Украину, поскольку к началу мая количество учеников за рубежом составляло 671 тысячу.

Кроме того, министр сообщил, что на сегодня 226 учебных заведений полностью разрушены, а 1981 поврежден в результате российской агрессии.

По его словам, до конца лета учебных заведений, которые готовы обучать школьников офлайн, должно быть больше, чем 30%.

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