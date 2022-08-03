641 тисяча українських школярів перебуває за кордоном України — уряд

03 серпня 2022, 15:59

641 тисяча українських школярів перебуває за кордоном України — уряд

641 тисяча українських школярів виїхала за межі країни, поки що лише 30% навчальних закладів готові до початку навчального року у форматі офлайн. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

«У нас, орієнтовно, було 4 мільйони 200 тисяч учасників освітнього процесу, а саме учнів у закладах загальної середньої освіти. За кордоном на сьогоднішній день перебуває 641 тисяча, за нашими підрахунками», - сказав Шкарлет, зазначивши, що є тенденція, коли школярі повертаються в Україну, оскільки до початку травня кількість учнів за кордоном становила 671 тисячу.

Крім того, міністр повідомив, що на сьогодні 226 навчальних закладів повністю зруйновано, а 1981 пошкоджено внаслідок російської агресії.

За його словами, до кінця літа навчальних закладів, які готові навчати школярів офлайн, має бути більше ніж 30%.

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