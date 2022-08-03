Полиция задержала мужчин, которые вскрывали банкоматы на прифронтовой Донетчине

Поврежденный банкомат. Фото: полиции

В пяти прифронтовых городах Донетчины ограблены банкоматы. Подозреваемые задержаны «на горячем» в Авдеевке. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.



Двое злоумышленников похитили деньги и офисные принадлежности из помещения одного из коммерческих банков Авдеевки. Однако скрыться с похищенным сообщникам не удалось, их задержала группа реагирования Патрульной полиции. В дальнейшем правоохранители установили, что задержанные причастны к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Донецкой области.



С помощью лома, болгарки и кувалды 40-летний мужчина и его 28-летний приспешник орудовали в банковских автоматах Славянска, Бахмута, Торецка, Нью-Йорка и Соледара. Они взламывали банкоматы и платежные терминалы, установленные в помещениях банковских отделений и магазинов. Нарушители тщательно конспирировались, по территории области перемещались на автомобиле, который после очередного «дела» прятали в арендованном гараже.



По словам задержанных, им удалось получить более миллиона гривен. В настоящее время правоохранители и сотрудники ограбленных банков устанавливают точную сумму нанесенного ущерба. Мужчины задержаны, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.



Фигурантам инкриминируют ч. 4 ст. 185 «Кража, совершенная в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Следственные действия продолжаются.