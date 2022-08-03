Поліція затримала чоловіків, які грабували банкомати на прифронтовій Донеччині

03 серпня 2022, 16:48

Поліція затримала чоловіків, які грабували банкомати на прифронтовій Донеччині

Пошкоджений банкомат. Фото: поліції Пошкоджений банкомат. Фото: поліції

У п'яти прифронтових містах Донеччини пограбовано банкомати. Підозрюваних затримано «на гарячому» в Авдіївці. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Двоє зловмисників викрали гроші та офісне приладдя із приміщення одного з комерційних банків Авдіївки. Проте втекти з викраденим спільникам не вдалося, їх затримала група реагування Патрульної поліції. Надалі правоохоронці встановили, що затримані причетні до скоєння низки подібних злочинів на території Донецької області.

За допомогою лому, болгарки та кувалди 40-річний чоловік та його 28-річний поплічник орудували у банківських автоматах Слов'янська, Бахмута, Торецька, Нью-Йорка та Соледара. Вони зламували банкомати та платіжні термінали, встановлені у приміщеннях банківських відділень та магазинів. Порушники ретельно конспірувалися, територією області переміщалися автомобілем, який після чергової «справи» ховали в орендованому гаражі.

За словами затриманих, їм удалося отримати понад мільйон гривень. Наразі правоохоронці та співробітники пограбованих банків встановлюють точну суму завданих збитків. Чоловіків затримано, найближчим часом їм буде обрано запобіжний захід.

Фігурантам інкримінують ч. 4 ст. 185 «Крадіжка, вчинена у великих розмірах або в умовах воєнного чи надзвичайного стану» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідчі дії продовжуються.

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