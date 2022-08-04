Оккупанты наступают на Донбассе на четырех направлениях. ВСУ дают отпор

На Донбассе ВСУ успешно отбили попытки наступления российских оккупантов на Славянском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На некоторых участках идут бои. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что на Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Богородичного, Дибровного, Мазановки, Карнауховки, Чепеля и Гусаровки. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Довгенькое — Богородичное, но получили отпор и отошли.



На Краматорском направлении противник вел обстрелы возле Северска, Николаевки, Стародубовки и других населенных пунктов. Нанес авиационный удар неподалеку от Спорного.



Оккупанты вели наступательный бой в направлении Яремовка — Долина, успеха не имели, отошли.



На Бахмутском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Яковлевка, Травневое, Кодема, Покровское и других. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Соледара и Кодемы.



Оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Стряповка — Соледар, Доломитное — Травневое, Возрождение — Вершина, Покровское — Бахмут, Васильевка — Яковлевка, Семигорье — Вершина. На всех указанных направлениях противник не имел успеха и отошел. Ведет наступательные действия в направлении Новолуганское — Кодема, боевые действия продолжаются.



На Авдеевском направлении противник обстрелял районы Песок, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Невельского, Нетайлово и Красногоровки. Вел штурмовые действия в направлениях Лозовое — Пески и Веселое — Пески, успеха не имел, отошел.



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