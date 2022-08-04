Окупанти наступають на Донбасі на чотирьох напрямках. ЗСУ дають відсіч

На Донбасі ЗСУ успішно відбили спроби наступу російських окупантів на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На деяких ділянках точаться бої. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



Зазначається, що на Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгенького — Богородичного, але отримали відсіч і відійшли.



На Краматорському напрямку противник вів обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки та інших населених пунктів. Завдав авіаційний удар неподалік Спірного.



Окупанти вели наступальний бій у напрямку Яремівка — Долина, успіху не мали, відійшли.



На Бахмутському напрямку противник залучив ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Яковлівка, Травневе, Кодема, Покровське тощо. Наніс авіаудари поблизу Яковлівки, Соледара та Кодеми.



Окупанти намагалися покращити тактичне становище на напрямках Стряпівка — Соледар, Доломітне — Травневе, Відродження — Вершина, Покровське — Бахмут, Василівка — Яковлівка, Семигір'я — Вершина. На всіх зазначених напрямках противник успіху не мав і відійшов. Веде наступальні дії у напрямі Новолуганське — Кодема, бойові дії продовжуються.



На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони Пісок, Пречистівки, Шевченкового, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів штурмові дії у напрямках Лозове — Піски та Веселе — Піски, успіху не мав, відійшов.



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