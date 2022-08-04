В Мелитополе задержали украинского военнослужащего

В оккупированном РФ Мелитополе задержан офицер Вооруженных сил Украины. Его обвиняют в отслеживании полетов армейской авиации. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на «МВД».



Утверждается, что по месту временного проживания украинского военного изъяли оружие и военное снаряжение. В арсенале, якобы, было два автомата, два магазина с патронами, три ручные осколочные гранаты, пять тротиловых шашек, шесть комплектов форменного обмундирования ВСУ.



Кроме отслеживания полетов задержанного обвиняют в причастности к диверсионной деятельности.