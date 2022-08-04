У Мелітополі затримали українського військовослужбовця

В окупованому РФ Мелітополі затримано офіцера Збройних сил України. Його звинувачують у відстеженні польотів армійської авіації. Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на "МВС".



Стверджується, що за місцем тимчасового проживання українського військового вилучили зброю та військове спорядження. В арсеналі, нібито, було два автомати, два магазини з патронами, три ручні уламкові гранати, п'ять тротилових шашок, шість комплектів форменого обмундирування ЗСУ.



Окрім відстеження польотів затриманого звинувачують у причетності до диверсійної діяльності.