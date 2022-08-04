Суд продлил арест Медведчука до 19 сентября

Лычаковский районный суд Львова продлил меру пресечения нардеп Виктору Медведчуку в виде ареста до 19 сентября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.



«Следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога Медведчуку В.В.», - говорится в сообщении суда.



Ранее генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что в суд направлено ходатайство о продлении меры пресечения Медведчуку, а само расследование будет вскоре завершено.



СБУ продолжает досудебное расследование в отношении Медведчука по факту финансирования действий, направленных на свержение конституционного строя и по факту легализации имущества, полученного преступным путем.



Обвинительный акт в отношении Медведчука по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей передан в суд 2 июня. Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим народным депутатом Украины от «ОПЗЖ», который находится в розыске, а также должностными лицами РФ покушались на разграбление национальных ценностей, - речь идет о незаконной добыче нефти и газа в шельфе Черного моря в районе АР Крым.