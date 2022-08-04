Суд продовжив арешт Медведчука до 19 вересня

Личаківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід нардеп Віктору Медведчуку у вигляді арешту до 19 вересня 2022 року. Про це повідомили у прес-службі суду.



«Слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора та продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави Медведчуку В.В.», - йдеться у повідомленні суду.



Раніше генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що до суду направлено клопотання про продовження запобіжного заходу Медведчуку, а саме розслідування буде незабаром завершено.



СБУ продовжує досудове розслідування щодо Медведчука за фактом фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та за фактом легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.



Обвинувальний акт щодо Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей передано до суду 2 червня. Медведчука звинувачують у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від «ОПЗЖ», який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ робили замах на розграбування національних цінностей, - йдеться про незаконний видобуток нафти і газу в шельфі Чорного моря в районі АР Крим. .