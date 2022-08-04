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Ханский дворец и не только. Какие памятники культуры может потерять Крым ►

04 августа 2022, 15:42

Ханский дворец и не только. Какие памятники культуры может потерять Крым ►

Культурное наследие Крыма уничтожают, но называют это «спасательными археологическими работами». Памятники архитектуры реставрируют, да так, что здания начинают рушиться еще быстрее.

За восемь лет оккупации Россия успела не просто поставить свои штампы на культурные объекты Крымского полуострова, но и значительно подпортить по-настоящему старинные места.

К примеру, в Инкермане хотят продолжить железную дорогу через доисторические поселения таваров и древние могильники. И делают это для того, чтобы не разрушать памятник возле Инкерманского монастыря. То есть могут уничтожить могильник, которому более 4 тысячелетий, и ряд древних поселений. Еще один пример: трасса Таврида.

«Во время строительства трассы Таврида среди многих уничтоженных — крымскотатарские поселения, начиная от 16, заканчивая 19 столетием, кладбища. Среди них знаковое — Кырк-Азизлер, расположенное в предместье Бахчисарая. Оно было полностью разрушено во время строительства трассы. Оно интересно тем, что фиксирует процесс становление понимания населения тем, кем они есть. На надгробиях этого кладбища впервые встречаются фамилии Qırım (Къырым)-крымцы», — говорит член Экспертной сети Крымской платформы Денис Яшный.

Оккупировав Крым, Россия начала распоряжаться культурным наследием полуострова по собственному усмотрению. Нередко портятся или уничтожаются именно те памятки, которые способны рассказать о древней истории полуострова.

Ярким тому примером стала история Ханского дворца.

«Последствия этих реставраций мы уже увидели. Северо-восточный угол светского корпуса просто отвалился. Почему? Потому что не надо мыть "Керхером" фасад мечети, накапливая влагу. Не надо накрывать кровлю мечети, накапливая влагу зимой. Не надо демонтировать вымостку перед строением, чтобы опять-таки там накапливалась вода. Иначе это начнет сползать. И оно сползло. Эдем Дудаков предупреждал их, что все закончится бедой. Никто ничего не слышал и все закончилось бедой», — отметил Яшный.

Российские власти Крыма запланировали ремонт на 16 объектах заповедника. На все это было заявлена сумма — около двух миллиардов рублей или один миллиард 224 миллиона гривен. После того как в феврале на Графском корпусе Ханского дворца появилась трещина, оккупационные власти добавили на укрепление стен еще 10 миллионов рублей или более 6 миллионов гривен. В то же время специалисты предупреждают: укреплять надо было не стены, а грунт.

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