Ханський палац і не лише. Які пам'ятки культури може втратити Крим ►

04 серпня 2022, 15:42

Ханський палац і не лише. Які пам'ятки культури може втратити Крим ►

Культурну спадщину Криму знищують, але називають це «рятівними археологічними роботами». Пам'ятники архітектури реставрують, так що будівлі починають руйнуватися ще швидше.

За вісім років окупації Росія встигла не просто поставити свої штампи на культурні об'єкти Кримського півострова, а й значно зіпсувати по-справжньому старовинні місця.

Наприклад, в Інкермані хочуть продовжити залізницю через доісторичні поселення таврів та стародавні могильники. І роблять це для того, щоби не руйнувати пам'ятник біля Інкерманського монастиря. Тобто можуть знищити могильник, якому понад 4 тисячоліття, та низку стародавніх поселень. Ще один приклад: траса Тавріда.

«Під час будівництва траси Таврида серед багатьох знищених — кримськотатарські поселення, починаючи від 16 до 19 століття, цвинтаря. Серед них знакове — Кирк-Азізлер, розташоване у передмісті Бахчисараю. Він був повністю зруйнований під час будівництва траси. Воно цікаве тим, що фіксує процес становлення розуміння населення тим, ким вони є. На надгробках цього цвинтаря вперше зустрічаються прізвища Qırım (Кирим)-кримці», — каже член Експертної мережі Кримської платформи Денис Яшний.

Окупувавши Крим, Росія почала розпоряджатися культурною спадщиною півострова на власний розсуд. Нерідко псуються чи знищуються саме ті пам'ятки, які здатні розповісти про давню історію півострова.

Яскравим прикладом стала історія Ханського палацу.

«Наслідки цих реставрацій ми вже побачили. Північно-східний кут світського корпусу просто відвалився. Чому? Тому що не треба мити "Керхер" фасад мечеті, накопичуючи вологу. Не треба накривати покрівлю мечеті, накопичуючи вологу взимку. Не треба демонтувати вимостку перед будовою, щоб знову там накопичувалася вода. Інакше це почне сповзати. І воно сповзло. Едем Дудаков попереджав їх, що все скінчиться лихом. Ніхто нічого не чув і все закінчилося лихом», — зазначив Яшний.

Російська влада Криму запланувала ремонт на 16 об'єктах заповідника. На все це було заявлено суму — близько двох мільярдів рублів або один мільярд 224 мільйони гривень. Після того, як у лютому на Графському корпусі Ханського палацу з'явилася тріщина, окупаційна влада додала на зміцнення стін ще 10 мільйонів рублів або понад 6 мільйонів гривень. У той же час, фахівці попереджають: зміцнювати треба було не стіни, а ґрунт.

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