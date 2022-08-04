USAID предоставит ВОЗ 1,8 млн долларов для поддержки здравоохранения в Украине

USAID предоставит ВОЗ дополнительных 1,8 млн долларов для поддержки здравоохранения в Украине. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ВОЗ.



Деньги будут направлены на усиления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями и отчетности в Украине, с особым акцентом на наиболее уязвимые группы, включая людей с особыми потребностями, живущих в отдаленных районах и переселенцев.



Средства, в частности, будут направлены на улучшение возможностей лабораторной диагностики, усовершенствование существующей системы надзора в выбранных приоритетных регионах с большим количеством переселенцев, а также на усиление информационных систем здравоохранения, обеспечивающих регулярный поток данных, и улучшение мониторинга доступности услуг.



Всего с начала вторжения России в Украину 24 февраля USAID предоставила ВОЗ 15,5 млн долларов на критически важную поддержку здравоохранения в Украине.