USAID надасть ВООЗ 1,8 млн доларів для підтримки охорони здоров'я в Україні

USAID надасть ВООЗ додаткових 1,8 млн доларів для підтримки охорони здоров'я в Україні. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» із посиланням на ВООЗ.



Гроші будуть спрямовані на посилення епіднагляду за інфекційними захворюваннями та звітності в Україні, з особливим акцентом на найбільш уразливі групи, включаючи людей з особливими потребами, які мешкають у віддалених районах та переселенців.



Кошти, зокрема, будуть спрямовані на покращення можливостей лабораторної діагностики, удосконалення існуючої системи нагляду у вибраних пріоритетних регіонах з великою кількістю переселенців, а також на посилення інформаційних систем охорони здоров'я, які забезпечують регулярний потік даних, та покращення моніторингу доступності послуг.



Усього з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого USAID надала ВООЗ 15,5 млн доларів на критично важливу підтримку охорони здоров'я в Україні.