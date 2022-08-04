Зеленский назначил Ярослава Янушевича главой Херсонской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской облгосадминистрации. Об этом сообщает Офис президента.



Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил Янушевичу служебное удостоверение и подчеркнул, что Херсонская область непременно будет освобождена от российских оккупантов, а коллаборанты будут привлечены к ответственности.



Ярослав Янушевич 1996 года работал на разных должностях в Государственной налоговой инспекции Киева, с 2001 года – в Государственной налоговой администрации Украины. В 2006-2007 гг. был заместителем председателя ГНАУ.



С 2011 по 2013 год – заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины.



В 2013-м занимал должность генерального директора ГП «Документ». В 2013-2014 гг. – заместитель председателя Государственной финансовой инспекции Украины. С 2014 года по 2016 год – исполнительный директор предприятия «Украинский государственный центр радиочастот».



С 2016 года – советник гендиректора ГП «Украинский государственный центр радиочастот».