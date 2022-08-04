Зеленський призначив Ярослава Янушевича головою Херсонської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської облдержадміністрації. Про це повідомляє Офіс президента.



Під час зустрічі в Офісі президента Зеленський вручив Янушевичу службове посвідчення та наголосив, що Херсонська область неодмінно буде звільнена від російських окупантів, а колаборанти будуть притягнуті до відповідальності.



Ярослав Янушевич 1996 року працював на різних посадах у Державній податковій інспекції Києва, з 2001 року – у Державній податковій адміністрації України. У 2006-2007 роках. був заступником голови ДПАУ.



З 2011 до 2013 року – заступник голови Державної міграційної служби України.



2013-го обіймав посаду генерального директора ДП «Документ». У 2013-2014 роках. – заступник голови Державної фінансової інспекції України. З 2014 до 2016 року – виконавчий директор підприємства «Український державний центр радіочастот».



З 2016 року – радник гендиректора ДП "Український державний центр радіочастот".