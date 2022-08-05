В Харьковской ОВА подтвердили деоккупацию села Дмитровка в Изюмском районе

ВСУ освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка в Изюмском районе, ликвидировали технику и пехоту российских войск, в настоящее время украинское войско занимает выгодные рубежи и укрепляет свои позиции. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что войска РФ пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Гусаровки Изюмского района, но отступили с потерями.

Также Синегубов заявил, что у ВСУ на Харьковщине есть и другие успехи.

Помиомо этого глава Харьковской ОВА сообщил, что ночью оккупанты предварительно из систем залпового огня произвел массированный обстрел Шевченковского, Индустриального и Салтовского районов Харькова. Обстреляны жилые дома, магазины, рынок, во многих домах повреждены стекла, пострадали помещения учебного заведения, детские площадки.

В результате попаданий и разрывов российских снарядов по городу с ранениями госпитализированы 3 человека, состояние одного из пострадавших стабильно тяжелое, он находится в реанимации, другие раненые – в состоянии средней тяжести.

Олег Синегубов сообщил, что прошлой ночью враг обстрелял Чугуев. Отмечается, что три ракеты попали по открытой территории частного домовладения, 1 ракета упала рядом, пострадавших нет.

Ранее 4 августа заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщил, что на востоке Украины ВСУ освободили два села и отошли с двух позиций под Донецком и Бахмутом.