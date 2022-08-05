На Харківщині підтвердили деокупацію села Дмитрівка в Ізюмському районі

05 серпня 2022, 10:33

На Харківщині підтвердили деокупацію села Дмитрівка в Ізюмському районі

ЗСУ звільнили від окупантів і взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі, ліквідували техніку та піхоту російських військ, наразі українське військо займає вигідні рубежі та зміцнює свої позиції. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що війська РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ поблизу Гусарівки Ізюмського району, але відступили із втратами.

Також Синєгубов заявив, що ЗСУ на Харківщині мають й інші успіхи.

Крім цього, голова Харківської ОВА повідомив, що вночі окупанти попередньо із систем залпового вогню здійснили масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова. Обстріляно житлові будинки, магазини, ринок, у багатьох будинках пошкоджено скло, постраждали приміщення навчального закладу, дитячі майданчики.

Внаслідок влучень та розривів російських снарядів по місту з пораненнями госпіталізовано 3 особи, стан одного з постраждалих стабільно тяжкий, він перебуває в реанімації, інші поранені – у стані середньої тяжкості.

Олег Синєгубов повідомив, що минулої ночі ворог обстріляв Чугуєв. Зазначається, що три ракети потрапили по відкритій території приватного домоволодіння, 1 ракета впала поряд, постраждалих немає.

Раніше 4 серпня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов повідомив, що на сході України ЗСУ звільнили два села і відійшли з двох позицій під Донецьком та Бахмутом.

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