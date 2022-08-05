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Тимошенко: Строительство жилья для переселенцев займет 5-6 месяцев

05 августа 2022, 13:16

Тимошенко: Строительство жилья для переселенцев займет 5-6 месяцев

Строительство многоквартирных домов для переселенцев займет 5-6 месяцев, стоимость составит около 700 долларов за кв. м. за меблированную квартиру. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время встречи с послами Германии, Чехии и Японии относительно участия их государств в восстановлении Украины.

«Это строительство в относительно безопасных областях Украины: Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой и т.д. Всего 16 регионов. То есть строительство не только модульных, но и многоквартирных домов для людей, переехавших с временно оккупированных территорий. Это должно быть комфортное жилье, где неподалеку есть школа, паркинги», – отметил Тимошенко.

Он также добавил, что соответствующие площадки с подведенными коммуникациями уже выбраны.

Заместитель руководителя Офиса президента рассказал, что переселенцы смогут жить в этих квартирах, пока их регионы не будут деоккупированы. Когда они вернутся в свои собственные дома, эти помещения будут передавать украинским военным, правоохранителям и медикам, нуждающимся в жилье.

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