Тимошенко: Будівництво житла для переселенців триватиме 5-6 місяців

Будівництво багатоквартирних будинків для переселенців триватиме 5-6 місяців, вартість становитиме близько 700 доларів за кв. м. за мебльовану квартиру. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко під час зустрічі з послами Німеччини, Чехії та Японії щодо участі їхніх держав у відновленні України.



«Це будівництво у відносно безпечних областях України: Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій тощо. Усього 16 регіонів. Тобто будівництво не лише модульних, а й багатоквартирних будинків для людей, які переїхали з тимчасово окупованих територій. Це має бути комфортне житло, де неподалік є школа, паркінги», – наголосив Тимошенко.



Він також додав, що відповідні майданчики із підведеними комунікаціями вже обрано.



Заступник керівника Офісу президента розповів, що переселенці зможуть жити у цих квартирах, доки їхні регіони не будуть деокуповані. Коли вони повернуться до своїх власних будинків, ці приміщення передаватимуть українським військовим, правоохоронцям та медикам, які потребують житла.