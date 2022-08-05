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Сколько стоят овощи и фрукты: Житель Донецка показал покупки

05 августа 2022, 14:51

Сколько стоят овощи и фрукты: Житель Донецка показал покупки

В оккупированном Донецке. Скриншот В оккупированном Донецке. Скриншот

В оккупированном Донецке в продаже — свежие овощи и фрукты. Цены в своем видеоблоге показал местный житель Игорь.

Дончанин делал покупки в небольшом магазине возле дома и в супермаркете «Манна» (работает на захваченных мощностях гипермаркета «Метро»). И в магазине, и в супермаркете, как и везде на подконтрольных группировке «ДНР» территориях, указаны цены на этикетках в рублях и гривнах. Группировка устанавливает курс один к двум.

«Арбуз был куплен возле дома по 30 рублей (15 гривен — ред.) за килограмм», — рассказал Игорь.

Кроме того, в том же магазине он приобрел нектарин по 170 рублей (85 гривен) и сливы по 100 рублей (50 гривен). Игорь отметил, что сливы мягкие и очень вкусные.

В «Манне» житель Донецка приобрел (цена за килограмм):

  • бананы — 75 рублей (38 гривен);
  • лук — 46,9 рублей (24 гривны);
  • острый перец зеленый — 509 рублей (255 гривен);
  • баклажаны среднего размера — 75 рублей (38 гривен);
  • помидоры розовые — 59 рублей (30 гривен);
  • кабачки — 46,5 рублей (24 гривны);
  • перец салатный — 52,9 рублей (27 гривен);
  • огурцы — 55 рублей (28 гривен).

Также в супермаркете дончанин купил зелень:

  • петрушку — 305 рублей (153 гривны);
  • кинзу — 616 рублей (308 гривен);
  • укроп — 305 рублей (153 гривны).

Ранее Игорь рассказал о том, что в оккупированном Донецке можно заказать доставку продуктов на дом.

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