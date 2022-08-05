Скільки коштують овочі та фрукти: Житель Донецька показав покупки

В окупованому Донецьку. Скріншот

В окупованому Донецьку у продажу свіжі овочі та фрукти. Ціни у своєму відеоблозі показав місцевий мешканець Ігор.



Донеччанин робив покупки у невеликому магазині біля будинку та в супермаркеті «Манна» (працює на захоплених потужностях гіпермаркету «Метро»). І в магазині, і в супермаркеті, як і скрізь на підконтрольних угрупуванню «ДНР» територіях, зазначені ціни на етикетках у рублях та гривнях. Угруповання встановлює курс один до двох.



«Кавун був куплений біля будинку по 30 рублів (15 гривень — ред.) за кілограм», — розповів Ігор.



Крім того, у тому ж магазині він придбав нектарин по 170 рублів (85 гривень) та сливи по 100 рублів (50 гривень). Ігор зазначив, що сливи м'які та дуже смачні.



У «Манні» донеччанин придбав (ціна за кілограм):

банани — 75 рублів (38 гривень);

цибуля — 46,9 рубля (24 гривні);

гострий зелений перець — 509 рублів (255 гривень);

баклажани середнього розміру — 75 рублів (38 гривень);

помідори рожеві — 59 рублів (30 гривень);

кабачки — 46,5 рублів (24 гривні);

перець салатний — 52,9 рубля (27 гривень);

огірки — 55 рублів (28 гривень).

Також у супермаркеті донеччанин купив зелень:

петрушку — 305 рублів (153 гривні);

кінзу — 616 рублів (308 гривень);

кріп — 305 рублів (153 гривні).

Раніше Ігор розповів, що в окупованому Донецьку можна замовити доставлення продуктів додому.



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