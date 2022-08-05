Более 10 человек пострадали в результате обстрела Николаева, есть погибшие

Более 10 человек пострадали в результате обстрела Николаева в одном месте, есть погибшие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.



Мэр города Александр Сенкевич уточнил, что российские оккупанты днем обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева.



«Площадь поражения очень большая. Пострадали частные дома, многоэтажки. Есть пожары, значительные разрушения и жертвы. На местах работают спасательные службы. Подробную информацию сообщу вам позже», - написал он в Telegram-канале.