Понад 10 людей постраждали внаслідок обстрілу Миколаєва, є загиблі

Понад 10 людей постраждали від обстрілу Миколаєва в одному місці, є загиблі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.



Мер міста Олександр Сенкевич уточнив , що російські окупанти вдень обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва.



«Площа ураження дуже велика. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування та жертви. На місцях працюють рятувальні служби. Детальну інформацію повідомлю вам згодом», - написав він у Telegram-каналі.