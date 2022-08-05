Мининфраструктуры: Отправку из украинских портов ожидает 13 судов

Отправления из украинских морских портов ожидает 13 судов с агропродукцией. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.



«На сегодняшний день еще 13 судов ждут отправления из наших портов. Рассчитываем, что с помощью гарантов Инициативы в ближайшее время сможем экспортировать 3 и более миллионов тонн агропродукции из портов "Одесса", "Черноморск", "Южный" в месяц», - отметил министр.



Кубраков отметил, что 6 августа – впервые с 24 февраля – ожидается прибытие в порт «Черноморск» судна под загрузку аграрной продукцией, его конечный пункт назначения – турецкий порт «Искендерун».



«Судно Fulmar S – это первое с момента полномасштабного вторжения России судно, которое заходит в наш порт под загрузку. Гаранты договоренностей – Турции и ООН – подтвердили возможность заката судна в порт Черноморска», - отметил глава Мининфраструктуры.



По словам министра, Украина готова обеспечивать способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц.