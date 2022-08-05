Мінінфраструктури: Відправлення з українських портів очікує 13 суден

Відправлення з українських морських портів очікує 13 суден із агропродукцією. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.



«На сьогоднішній день ще 13 судів чекають на відправлення з наших портів. Розраховуємо, що за допомогою гарантів Ініціативи найближчим часом зможемо експортувати 3 та більше мільйонів тонн агропродукції з портів "Одеса", "Чорноморськ", "Південний" на місяць», - зазначив міністр.



Кубраков зазначив, що 6 серпня – вперше з 24 лютого – очікується прибуття до порту «Чорноморськ» судна під завантаження аграрною продукцією, його кінцевий пункт призначення – турецький порт «Іскендерун».



«Судно Fulmar S – це перше з моменту повномасштабного вторгнення Росії судно, яке заходить у наш порт під завантаження. Гаранти домовленостей – Туреччини та ООН – підтвердили можливість заходу судна до порту Чорноморська», - зазначив глава Мінінфраструктури.



За словами міністра, українські порти можуть обробляти щонайменше 100 суден на місяць.