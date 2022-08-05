ЗАЭС отключила один из трех работающих энергоблоков из-за обстрелов военными РФ

Оккупированная Запорожская атомная станция отключила от сети один из трех работающих энергоблоков из-за повреждения высоковольтной линии в результате обстрелов. Об этом сообщила НАЭК «Энергоатом» в своем Telegram-канале.



«Сегодня, 5 августа 2022 года, российские военные снова прибегли к провокациям. В результате их обстрела в 14:30 зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС», – говорится в сообщении.



Как уточнили в компании, военные РФ попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ (открытого распределительного устройства) автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.



В «Энергоатоме» пояснили, что ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии, но в соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков станции.



По данным компании, выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы.



Согласно последним данным Международного агентства по ядерной энергии, с 14 июля ЗАЭС начала работать тремя блоками, до этого с момента захвата российскими оккупантами 4 марта она работала двумя блоками из имеющихся шести.