ЗАЕС відключила один із трьох працюючих енергоблоків через обстріл військовими РФ

Окупована Запорізька атомна станція відключила від мережі один із трьох енергоблоків, що працюють, через пошкодження високовольтної лінії внаслідок обстрілів. Про це повідомила НАЕК «Енергоатом» у своєму Telegram-каналі.



«Сьогодні, 5 серпня 2022 року, російські військові знову вдалися до провокацій. Внаслідок їх обстрілу о 14:30 зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС», – йдеться у повідомленні.



Як уточнили в компанії, військові РФ влучили до високовольтної лінії зв'язку 330 кВ ВРП (відкритого розподільчого пристрою) автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.



В «Енергоатомі» пояснили, що ЗАЕС продовжує працювати та видавати потужність в енергосистему України через працюючі лінії, але відповідно до їх пропускної спроможності було прийнято рішення про розвантаження та відключення від мережі одного з працюючих енергоблоків станції.



За даними компанії, викиди та скидання радіоактивних речовин не зафіксовані.



Згідно з останніми даними Міжнародного агентства з ядерної енергії, з 14 липня ЗАЕС почала працювати трьома блоками, до цього з моменту захоплення російськими окупантами 4 березня вона працювала двома блоками з шести.