Лондонский колледж музыки отстранил преподавателя за выступление в оккупированном Мариуполе

Королевский колледж музыки Лондона отстранил от преподавания пианиста Александра Романовского, посетившего с выступлением оккупированный российскими войсками Мариуполь. Об этом пишет The Times.



Романовский родился в Днепропетровской области, лауреат многих конкурсов, выступал в качестве солиста с Королевским филармоническим оркестром.



В мае он вместе со скрипачом Петром Лундстремом исполнили в оккупированном Мариуполе сонату для скрипки Моцарта ми минор напротив уничтоженного оккупантами здания драматического театра.



На фото в соцсети пианист позирует с одетым в футболку с буквой «Z» Лундстремом перед знаком Мариуполя, раскрашенным в цвета российского флага.



Представитель Королевского колледжа музыки во вторник заявила The Times, что пианист отстранен от исполнения служебных обязанностей до завершения официального дисциплинарного расследования.



Сам Романовский в комментарии изданию заявил, что считает свое выступление «знаком поддержки отверженного народа на востоке Украины» и «вкладом в примирение».