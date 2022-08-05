Лондонський коледж музики усунув викладача за виступ в окупованому Маріуполі

05 серпня 2022, 19:32

Лондонський коледж музики усунув викладача за виступ в окупованому Маріуполі

Королівський коледж музики Лондона усунув від викладання піаніста Олександра Романовського, котрий відвідав з виступом окупований російськими військами Маріуполь. Про це пише The Times.

Романовський народився на Дніпропетровщині, лауреат багатьох конкурсів, виступав як соліст з Королівським філармонічним оркестром.

У травні він разом із скрипалем Петром Лундстремом виконали в окупованому Маріуполі сонату для скрипки Моцарта мінор навпроти знищеної окупантами будівлі драматичного театру.

На фото в соцмережі піаніст позує одягненим у футболку з буквою «Z» Лундстремом перед знаком Маріуполя, розмальованим кольорами російського прапора.

Представник Королівського коледжу музики у вівторок заявила The Times, що піаніста відсторонено від виконання службових обов'язків до завершення офіційного дисциплінарного розслідування.

Сам Романовський у коментарі виданню заявив, що вважає свій виступ «знаком підтримки знедоленого народу на сході України» та «вкладом у примирення».

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