Лондонський коледж музики усунув викладача за виступ в окупованому Маріуполі

Королівський коледж музики Лондона усунув від викладання піаніста Олександра Романовського, котрий відвідав з виступом окупований російськими військами Маріуполь. Про це пише The Times.



Романовський народився на Дніпропетровщині, лауреат багатьох конкурсів, виступав як соліст з Королівським філармонічним оркестром.



У травні він разом із скрипалем Петром Лундстремом виконали в окупованому Маріуполі сонату для скрипки Моцарта мінор навпроти знищеної окупантами будівлі драматичного театру.



На фото в соцмережі піаніст позує одягненим у футболку з буквою «Z» Лундстремом перед знаком Маріуполя, розмальованим кольорами російського прапора.



Представник Королівського коледжу музики у вівторок заявила The Times, що піаніста відсторонено від виконання службових обов'язків до завершення офіційного дисциплінарного розслідування.



Сам Романовський у коментарі виданню заявив, що вважає свій виступ «знаком підтримки знедоленого народу на сході України» та «вкладом у примирення».