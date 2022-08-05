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Обстрел Николаева: Число пострадавших выросло до 22

05 августа 2022, 20:13

Обстрел Николаева: Число пострадавших выросло до 22

Фото: Telegram / Кирилл Тимошенко Фото: Telegram / Кирилл Тимошенко

Число пострадавших в результате обстрела Николаева выросло до 22. Один человек умер. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«По состоянию на данный момент известно о 21 раненом и 1 погибшем. Мужчина 1980 года рождения скончался из-за полученных травм», - рассказал он.

Среди пострадавших есть подросток.

«Среди раненых 14-летний парень, который в момент атаки российских террористов находился у входа в церковь. По предварительной информации, ранение получено в результате разрыва кассетных боеприпасов», – говорится в сообщении.

Ребенок с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что поврежден 21 частный дом и 5 многоэтажек. Он также уточнил, что ранения получили 22 человека, а один умер.

«Повреждён 21 частный дом. У 17 из них есть попадание обломков от боеприпасов в крышу, выбитые окна и изуродованный фасад. Ещё в 4 частных домах произошли пожары в результате обстрела. В 5 многоэтажках выбиты окна», - написал он.

Также повреждены здания двух частных предприятий.

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