Обстрел Николаева: Число пострадавших выросло до 22

Фото: Telegram / Кирилл Тимошенко

Число пострадавших в результате обстрела Николаева выросло до 22. Один человек умер. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.



«По состоянию на данный момент известно о 21 раненом и 1 погибшем. Мужчина 1980 года рождения скончался из-за полученных травм», - рассказал он.



Среди пострадавших есть подросток.



«Среди раненых 14-летний парень, который в момент атаки российских террористов находился у входа в церковь. По предварительной информации, ранение получено в результате разрыва кассетных боеприпасов», – говорится в сообщении.



Ребенок с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.



Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что поврежден 21 частный дом и 5 многоэтажек. Он также уточнил, что ранения получили 22 человека, а один умер.



«Повреждён 21 частный дом. У 17 из них есть попадание обломков от боеприпасов в крышу, выбитые окна и изуродованный фасад. Ещё в 4 частных домах произошли пожары в результате обстрела. В 5 многоэтажках выбиты окна», - написал он.



Также повреждены здания двух частных предприятий.