Обстріл Миколаєва: Кількість постраждалих зросла до 22

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Миколаєва зросло до 22. Одна людина померла. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Станом на даний момент відомо про 21 пораненого та 1 загиблого. Чоловік 1980 року народження помер через отримані травми», - розповів він.
Серед постраждалих є підліток.
«Серед поранених 14-річний хлопець, який у момент атаки російських терористів перебував біля входу до церкви. За попередньою інформацією, поранення отримано внаслідок розриву касетних боєприпасів», – йдеться у повідомленні.
Дитина з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини у тяжкому стані доставлена до реанімації.