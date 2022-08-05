Обстріл Миколаєва: Кількість постраждалих зросла до 22

05 серпня 2022, 20:13

Обстріл Миколаєва: Кількість постраждалих зросла до 22

Фото: Telegram / Кирило Тимошенко Фото: Telegram / Кирило Тимошенко

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Миколаєва зросло до 22. Одна людина померла. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Станом на даний момент відомо про 21 пораненого та 1 загиблого. Чоловік 1980 року народження помер через отримані травми», - розповів він.

Серед постраждалих є підліток.

«Серед поранених 14-річний хлопець, який у момент атаки російських терористів перебував біля входу до церкви. За попередньою інформацією, поранення отримано внаслідок розриву касетних боєприпасів», – йдеться у повідомленні.

Дитина з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини у тяжкому стані доставлена до реанімації.

Ще за темою

Місця
Миколаїв
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:49
У Шнурова заперечують поїздку до окупованого міста Луганщини
20:10
Донецьк та Макіївка під обстрілами, снаряд влучив по автобусу з пасажирами
19:32
Лондонський коледж музики усунув викладача за виступ в окупованому Маріуполі
16:01
Лідер «Ленінграда» Шнуров та «кухар Путіна» Пригожин приїхали в підконтрольне «ЛНР» Ірміно
15:38
За добу до поліції надійшло 67 заяв мешканців Луганщини про злочини
15:29
Забирали з ринків та зупинок: У Луганську «військові» патрулі примусово мобілізують чоловіків
14:51
Скільки коштують овочі та фрукти: Житель Донецька показав покупки
14:34
Потрібна зброя, маємо негайно звільнити людей — ВП про деокупацію Півдня країни
14:10
Рівень смертності в Маріуполі збільшився вп'ятеро — мерія
13:51
У Донецьку спалахнув залізничний вокзал після обстрілу
12:59
У Донецьку через обстріл лікарні постраждали троє дорослих та дитина
11:54
«ДНР» заявила про захоплення Гладосово під Горлівкою
11:20
В окупованому Донецьку під обстріл потрапила лікарня, є постраждалі
10:15
«ДНР»: Жертвами обстрілів стали шестеро людей, ще 30 — поранено
09:53
У захопленій частині Запорізької області переходять на телефонний код РФ
Всі новини
20:49
У Шнурова заперечують поїздку до окупованого міста Луганщини
20:13
Обстріл Миколаєва: Кількість постраждалих зросла до 22
20:10
Донецьк та Макіївка під обстрілами, снаряд влучив по автобусу з пасажирами
19:32
Лондонський коледж музики усунув викладача за виступ в окупованому Маріуполі
19:09
ЗАЕС відключила один із трьох працюючих енергоблоків через обстріл військовими РФ
18:14
Мінінфраструктури: Відправлення з українських портів очікує 13 суден
18:00
Російські війська стріяють по житлових кварталах Енергодара – мер
16:49
Виїхали три поїзди: Як відбувається евакуація з Донецької області
16:37
У Херсонській та Запорізькій областях окупанти звинуватили у співпраці з ЗСУ 70 осіб
16:13
Понад 10 людей постраждали внаслідок обстрілу Миколаєва, є загиблі
16:01
Лідер «Ленінграда» Шнуров та «кухар Путіна» Пригожин приїхали в підконтрольне «ЛНР» Ірміно
15:43
Україна хоче розширити «зернову угоду» з РФ на інші товари
15:38
За добу до поліції надійшло 67 заяв мешканців Луганщини про злочини
15:29
Забирали з ринків та зупинок: У Луганську «військові» патрулі примусово мобілізують чоловіків
15:16
Колишній заступник голови ГУР Міноборони підозрюється у держзраді
Всі новини
ВІДЕО
Виїхали три поїзди: Як відбувається евакуація з Донецької області
05 серпня, 16:49
Забирали з ринків та зупинок: У Луганську «військові» патрулі примусово мобілізують чоловіків
05 серпня, 15:29
У Донецьку спалахнув залізничний вокзал після обстрілу
05 серпня, 13:51

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти