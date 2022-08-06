Российская армия обстреливает Донетчину: Пять человек погибли, 14 ранены

За минувшие сутки, 5 августа, на подконтрольной Украине части Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск погибли пять человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По данным ОВА, два человека погибли в Опытном, по одному — в Авдеевке, Соледаре и Первомайском. Еще 14 мирных жителей ранены: по два человека — в Бахмуте, Авдеевке, Соледаре, Курахово и Великой Новоселке, по одному — в Первомайском, Бахмутском, Марьинке и Константиновке.



Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области зафиксирована гибель 690 человек, 1773 ранены. При этом статистика не учитывает жертв в Мариуполе и Волновахе.

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