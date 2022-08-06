Російська армія обстрілює Донеччину: П'ятеро людей загинули, 14 поранено

Минулої доби, 5 серпня, на підконтрольній Україні частині Донецької області від обстрілів з боку російських військ загинули п'ятеро людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За даними ОВА, двоє людей загинули в Опитному, по одному — в Авдіївці, Соледарі та Первомайському. Ще 14 мирних жителів поранено: по дві людини — у Бахмуті, Авдіївці, Соледарі, Кураховому та Великій Новосілці, по одній — у Первомайському, Бахмутському, Мар'їнці та Костянтинівці.



Всього від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Донецькій області зафіксовано загибель 690 осіб, 1773 поранено. При цьому статистика не враховує жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться також:



