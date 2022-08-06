Замглавы «администрации» Новой Каховки скончался в реанимации после покушения

Замесьтитель главы оккупационной администрации Новой Каховки Виталий Гур, на которого сегодня было совершено покушение, скончался в реанимации. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на главу оккупационной администрации Каховского района Херсонской области Леонтьева.



Покушение на Гура произошло у его дома. Сообщалось, что неизвестные стреляли, предположительно, из пистолета Макарова.



Это не первое покушение на представителей оккупационной власти, которую Россия поставила в Херсонской области. В середине июня глава «регионального управления службы исполнения наказаний» Евгений Соболев получил ранения при взрыве самодельной бомбы неподалеку от его машины.



22 июня еще один взрыв прогремел на пути руководителя «военно-гражданской администрации» Чернобаевки Юрия Турулева, он был легко ранен. Два дня спустя в Херсоне погиб сотрудник «военно-гражданской администрации» Дмитрий Савлученко, а в начале июля в оккупационные власти сообщили о предотвращении покушение на главу «военно-гражданской администрации» области Владимира Сальдо. По данным российских СМИ, Сальдо находится в искусственной коме в отделении реанимации в Москве с симптомами отравления.