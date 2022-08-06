Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Замглавы «администрации» Новой Каховки скончался в реанимации после покушения

06 августа 2022, 18:37

Замглавы «администрации» Новой Каховки скончался в реанимации после покушения

Замесьтитель главы оккупационной администрации Новой Каховки Виталий Гур, на которого сегодня было совершено покушение, скончался в реанимации. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на главу оккупационной администрации Каховского района Херсонской области Леонтьева.

Покушение на Гура произошло у его дома. Сообщалось, что неизвестные стреляли, предположительно, из пистолета Макарова.

Это не первое покушение на представителей оккупационной власти, которую Россия поставила в Херсонской области. В середине июня глава «регионального управления службы исполнения наказаний» Евгений Соболев получил ранения при взрыве самодельной бомбы неподалеку от его машины. 

22 июня еще один взрыв прогремел на пути руководителя «военно-гражданской администрации» Чернобаевки Юрия Турулева, он был легко ранен. Два дня спустя в Херсоне погиб сотрудник «военно-гражданской администрации» Дмитрий Савлученко, а в начале июля в оккупационные власти сообщили о предотвращении покушение на главу «военно-гражданской администрации» области Владимира Сальдо. По данным российских СМИ, Сальдо находится в искусственной коме в отделении реанимации в Москве с симптомами отравления.

Еще по теме

Места
Херсонская область Новая Каховка
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:03
В Донецке обстреляна многоэтажка, в Ясиноватой «ДНР» сообщила о гибели мужчины
17:11
«ДНР» заявила, что 27 человек подорвались на минах-«лепестках»
15:19
В Новой Каховке стреляли в «замглавы» оккупационной «администрации»
14:14
Собирают тюремные клетки: В Мариуполе готовятся к «суду» над украинскими военнопленными
12:58
Есть серьезные риски в работе Запорожской АЭС — заявление «Энергоатома»
10:45
«ДНР» сообщила, что в Донецке погибли четыре человека
09:36
В оккупированной Макеевке — масштабный пожар, детонируют боеприпасы
00:52
Актера Гарусова приняли за музыканта Шнурова на оккупированной Луганщине
00:06
В Донецке горел ЖД вокзал. «Повар Путина» приехал в «ЛНР». Главное за день ►
21:40
«ДНР»: Минимум десять человек ранены при обстреле Куйбышевского района Донецка
20:49
У Шнурова отрицают поездку в оккупированный город Луганщины
20:10
Донецк и Макеевка под обстрелами, снаряд попал в автобус с пассажирами
19:32
Лондонский колледж музыки отстранил преподавателя за выступление в оккупированном Мариуполе
16:01
«Повар Путина» Пригожин приехал в «ЛНР»
15:38
В полицию поступило 67 заявлений жителей Луганщины о преступлениях за сутки
все новости
19:46
Силы РФ пытались прорваться на Авдеевском направлении, отброшены с потерями — Генштаб
19:03
В Донецке обстреляна многоэтажка, в Ясиноватой «ДНР» сообщила о гибели мужчины
18:37
Замглавы «администрации» Новой Каховки скончался в реанимации после покушения
18:09
Украинские военные нанесли удары на Донецком и Херсонском направлениях
17:24
Войска РФ артиллерией накрыли поселок на Николаевщине: Один человек погиб, пятеро ранены
17:11
«ДНР» заявила, что 27 человек подорвались на минах-«лепестках»
16:29
«Это основная линия»: В Донецкой ОВА рассказали о положении дел в Бахмуте
16:02
Война РФ против Украины скоро вступит в новую фазу — британская разведка
15:19
В Новой Каховке стреляли в «замглавы» оккупационной «администрации»
14:49
Энергетики восстановили электроснабжение в 12 населенных пунктах Донетчины, ремонты продолжаются
14:14
Собирают тюремные клетки: В Мариуполе готовятся к «суду» над украинскими военнопленными
13:31
Пески под Донецком контролируют ВСУ — Кириленко
12:58
Есть серьезные риски в работе Запорожской АЭС — заявление «Энергоатома»
12:10
Били по городам в относительном тылу: В Донецкой ОВА показали последствия обстрелов
11:46
Ночной ракетный удар по Николаеву: Пострадали семь микрорайонов, есть раненые
все новости
ВИДЕО
Били по городам в относительном тылу: В Донецкой ОВА показали последствия обстрелов
06 августа, 12:10
В оккупированной Макеевке — масштабный пожар, детонируют боеприпасы
06 августа, 09:36
В Донецке горел ЖД вокзал. «Повар Путина» приехал в «ЛНР». Главное за день ►
06 августа, 00:06

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты