Заступник голови «адміністрації» Нової Каховки помер у реанімації після замаху

Заступник голови окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталій Гур, на якого сьогодні було скоєно замах, помер у реанімації. Про це повідомляє «РИА Новости», посилаючись на голову окупаційної адміністрації Каховського району Херсонської області Леонтьєва.



Замах на Гура стався біля його будинку. Повідомлялося, що невідомі стріляли, ймовірно, з пістолета Макарова.



Це не перший замах на представників окупаційної влади, яку Росія поставила на Херсонщині. У середині червня голова «регіонального управління служби виконання покарань» Євген Соболєв отримав поранення під час вибуху саморобної бомби неподалік його машини.



22 червня ще один вибух пролунав на шляху керівника «військово-цивільної адміністрації» Чорнобаївки Юрія Турулєва, він був легко поранений. Через два дні в Херсоні загинув співробітник «військово-цивільної адміністрації» Дмитро Савлученко, а на початку липня в окупаційна влада повідомила про запобігання замаху на главу «військово-цивільної адміністрації» області Володимира Сальдо. За даними російських ЗМІ, Сальдо перебуває у штучній комі у відділенні реанімації у Москві із симптомами отруєння.