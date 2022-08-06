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Силы РФ пытались прорваться на Авдеевском направлении, отброшены с потерями — Генштаб

06 августа 2022, 19:46

Силы РФ пытались прорваться на Авдеевском направлении, отброшены с потерями — Генштаб

Российские силы пытались прорвать оборону на Авдеевском направлении, но были отброшены и понесли потери. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Авдеевском направлении ствольная и реактивная артиллерия войск РФ обстреливала районы Авдеевки, Песков, Нетайлового, Невельского и Нью-Йорка. Штурмовая авиация оккупантов действовала вблизи Нью-Йорка, Красногоровки, Песков и Марьинки.

«Наступательными действиями российские захватчики пытались прорвать оборону наших войск в направлениях Спартак — Авдеевка, Веселое — Пески, Новоселовка Вторая — Красногоровка, Александровка — Марьинка, Кирилловка — Павловка и Пречистовка — Новомайорское. Украинские воины нанесли врагу значительные потери и отбросили назад», — говорится в сообщении.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Сулиговка, Довгенькое, Долина, Мазановка, Адамовка, Карнауховка, Курулька, Родное, Дибривное, Грушуваха, Богородичное.

Отдельные подразделения врага пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного, успеха не имели, отошли.

На Краматорском направлении россияне наступательных действий не вели. Совершили обстрелы из танков и артиллерии вблизи Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Дроновки, Донецкого, Григоровки, Резниковки, Николаевки, Спорного, Звановки, Переездного, Калеников, Долины и Выемки.

На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Бахмута, Соледара, Зайцева, Яковлевки, Кодемы, Юрьевки, Бахмутского, Берестового, Покровского и Иванграда. Российская штурмовая и армейская авиация нанесла удары неподалеку от Зайцева, Соледара, Бахмута, Берестового и Яковлевки.

Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Бахмутское, Покровское – Соледар, Покровское – Бахмут, Владимировка – Яковлевка, Возрождение – Вершина, Покровское – Вершина. Во всех указанных направлениях враг получил решительный отпор украинских военных и отошел.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения войсками РФ ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Янжуловки, Николаевки и Железного Моста Черниговской области, а также возле Новой Гуты Сумской области.

В Харьковском направлении силы РФ активных наступательных действий не проводили. Задействовали ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Прудянки, Дуванки, Золочева и 27 населенных пунктов. Нанесли авиационные удары возле Верхнего Салтова, Лебяжьего и Гусаровки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях совершались обстрелы возле Новомихайловки, Шевченко, Великой Новоселки, Запорожья, Железного, Новоданиловки, Зеленого Поля и Волшебного. Войска РФ нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Темировка, Малые Щербаки, Новоандреевка, Свободное Поле, Новоселка, Угледар, Павловка и Пречистовка.

На Южнобужском направлении войска РФ систематическим применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения и в глубине обороны пытаются удержать занятые позиции и не допустить создания украинскими силами благоприятных условий для восстановления наступления и освобождения временно захваченной территории.

Оккупанты задействовали армейскую авиацию для ударов неподалеку от Андреевки. Активно проводили воздушную разведку района беспилотными летательными аппаратами.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

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