Російські сили намагалися прорвати оборону на Авдіївському напрямку, але були відкинуті і зазнали втрат. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України.



Зазначається, що на Авдіївському напрямку ствольна та реактивна артилерія військ РФ обстрілювала райони Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. Штурмова авіація окупантів діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар'їнки.



«Наступальними діями російські загарбники намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар'їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. Українські воїни завдали ворогові значних втрат і відкинули назад», — йдеться у повідомленні.



На Слов'янському напрямку противник робив вогняну поразку зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Камишеваха, Сулігівка, Довгенько, Долина, Мазанівка, Адамівка, Карнаухівка, Курулька, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне.



Окремі підрозділи ворога намагалися просунутися до району західної околиці Богородичного, успіху не мали, відійшли.



На Краматорському напрямі росіяни наступальних дій не вели. Здійснили обстріли з танків та артилерії поблизу Сіверська, Серебрянки, Верхньокам'янського, Дронівки, Донецького, Григорівки, Резниківки, Миколаївки, Спірного, Званівки, Переїзного, Калеників, Долини та Виїмки.



На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Бахмута, Соледара, Зайцева, Яковлівки, Кодеми, Юр'ївки, Бахмутського, Берестового, Покровського та Іванграда. Російська штурмова та армійська авіація завдала ударів неподалік Зайцева, Соледара, Бахмута, Берестового та Яківлі.



Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне становище у напрямах Струповка – Бахмутський, Покровський – Соледар, Покровський – Бахмут, Володимирівка – Яківлівка, Відродження – Вершина, Покровське – Вершина. У всіх зазначених напрямках ворог отримав рішучу відсіч українських військових та відійшов.



На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала. Зберігається загроза завдання військами РФ ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі.



На Сіверському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли неподалік Янжулівки, Миколаївки та Залізного Міста Чернігівської області, а також біля Нової Гути Сумської області.



У Харківському напрямку сили РФ активних наступальних дій не проводили. Задіяли ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Прудянки, Дуванки, Золочева та 27 населених пунктів. Завдали авіаційні удари біля Верхнього Салтова, Леб'яжого та Гусарівки.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямках відбувалися обстріли біля Новомихайлівки, Шевченка, Великої Новосілки, Запоріжжя, Залізного, Новоданилівки, Зеленого Поля та Чарівного. Війська РФ завдали авіаудари в районах населених пунктів Темування, Малі Щербаки, Новоандріївка, Вільне Поле, Новосілка, Вугледар, Павлівка та Пречистівка.



На Південнобузькому напрямку війська РФ систематичним застосуванням наявних засобів вогневої поразки по лінії зіткнення та в глибині оборони намагаються утримати зайняті позиції та не допустити створення українськими силами сприятливих умов для відновлення настання та звільнення тимчасово захопленої території.



Окупанти задіяли армійську авіацію для ударів неподалік Андріївки. Активно проводили повітряну розвідку району безпілотними літальними апаратами.



В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї знаходяться чотири носії крилатих ракет морського базування.