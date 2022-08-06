«ЛНР»: В Алчевске снаряд попал в многоэтажный дом, есть погибший и раненые

В Алчевске в результате попадания снаряда в многоквартирный дом. По предварительным данным, погиб один мирный житель, девять получили ранения, в том числе один ребенок.



Об этом сообщает «генеральная прокуратура» группировки «ЛНР».



Очевидцы также опубликовали в соцетях видео последствий удара. Видно, что в результате попадания начался пожар.



Самопровозглашенный «глава» Алчевска Альберт Апшев заявил, что в результате обстрела всего повреждения получили более десятка жилых многоквартирных домов.



«В округе, это спальный район города, еще порядка 10-12 многоквартирных домов (пострадали), разрушено остекление, повреждено кровельное покрытие», — приводит слова Апшева «ЛИЦ».