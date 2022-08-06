«ЛНР»: В Алчевську снаряд потрапив у багатоповерховий будинок, є загиблий та поранені

06 серпня 2022, 21:14

«ЛНР»: В Алчевську снаряд потрапив у багатоповерховий будинок, є загиблий та поранені

В Алчевську внаслідок влучення снаряда до багатоквартирного будинку. За попередніми даними, загинув один мирний житель, дев'ять отримали поранення, у тому числі одна дитина.

Про це повідомляє «генеральна прокуратура» угруповання «ЛНР».

Очевидці також опублікували у соцетях відео наслідків удару. Видно, що внаслідок влучення почалася пожежа.

Самопроголошений «голова» Алчевська Альберт Апшев заявив, що внаслідок обстрілу всього пошкодження зазнали понад десяток житлових багатоквартирних будинків.

«В окрузі, це спальний район міста, ще близько 10-12 багатоквартирних будинків (постраждали), зруйновано скління, пошкоджено покрівельне покриття», — наводить слова Апшева «ЛИЦ».

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