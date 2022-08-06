Пески под контролем ВСУ. Ракетный удар по многоэтажке в Константиновке. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Интенсивная линия фронта перейдет на юг Украины, сообщает британская разведка.

Ее протяженность будет 350 км.

Ее протяженность будет 350 км. В Константиновке от обстрела обвалился целый подъезд жилого дома. 7 человек эвакуированы из разрушенной многоэтажки.

Авдеевка бесконечно под обстрелами. 12 ударов за сутки и повсеместные разрушения.

Пески под контролем ВСУ, сообщает Донецкая ОВА. Почему российские оккупационные войска так сильно стараются захватить населенный пункт.

В Мариуполе оккупанты готовятся к публичному «суду» украинских военнопленных на сцене филармонии.

Все районы Донецка под обстрелами. Десятки людей подрываются на минах-лепестках. В Макеевке горит склад БК боевиков.