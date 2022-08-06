Піски під контролем ЗСУ. Ракетний удар по багатоповерхівці у Костянтинівці. Головне за день ►

06 серпня 2022, 23:38

Піски під контролем ЗСУ. Ракетний удар по багатоповерхівці у Костянтинівці. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Інтенсивна лінія фронту перейде на південь України, повідомляє британська розвідка.
    Її довжина буде 350 км.
  • У Костянтинівці від обстрілу впав цілий під'їзд житлового будинку. 7 людей евакуйовано із зруйнованої багатоповерхівки.
  • Авдіївка нескінченно під обстрілом. 12 ударів за добу та повсюдні руйнування.
  • Піски під контролем ЗСУ, повідомляє Донецька ОВА. Чому російські окупаційні війська так намагаються захопити населений пункт.
  • У Маріуполі окупанти готуються до публічного суду українських військовополонених на сцені філармонії.
  • Усі райони Донецька під обстрілами. Десятки людей підриваються на мінах-пелюстках. У Макіївці горить склад БК бойовиків.

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