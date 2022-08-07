Оккупанты похоронили тела полсотни жителей Рубежного, убитых еще в апреле — глава ОВА

Оккупанты только сейчас похоронили останки 63 жителей Рубежного, которых убили четыре месяца назад. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.



«В первую очередь, россияне проверяли территорию объектов социального значения. Хочется спросить — а позже нельзя было начать? Большую территорию города россияне захватили еще в апреле. Неужели нужно было ждать самой жаркой погоды?», — отметил Гайдай.



«Прошло почти четыре месяца, а они только начали собирать тела, которые до сих пор лежали посреди улиц. О скольких еще убитых россией мы узнаем со временем?», — добавил глава ОВА.