Окупанти поховали тіла півсотні мешканців Рубіжного, вбитих ще у квітні — голова ОВА

Окупанти лише зараз поховали останки 63 мешканців Рубіжного, яких вбили чотири місяці тому. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.



«Насамперед росіяни перевіряли територію об'єктів соціального значення. Хочеться запитати, а пізніше не можна було почати? Велику територію міста росіяни захопили ще у квітні. Невже треба було чекати на спекотну погоду?», — зазначив Гайдай.



«Минуло майже чотири місяці, а вони тільки почали збирати тіла, які досі лежали посеред вулиць. Про скільки ще вбитих Росією ми дізнаємося згодом?», — додав глава ОВА.