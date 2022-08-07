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Зеленский: В случае проведения псевдореферендумов РФ закроет возможность переговоров с Украиной

07 августа 2022, 22:12

Зеленский: В случае проведения псевдореферендумов РФ закроет возможность переговоров с Украиной

Президент Владимир Зеленский заявил, что проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях сделает невозможными любые переговоры.

«В это летнее время еженедельно появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга нашего государства. Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это их намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной», — заявил он в видеообращении.

По словам Зеленского, «позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно будут нужны в определенный момент».

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