Зеленський: У разі проведення псевдореферендумів РФ закриє можливість переговорів з Україною

Президент Володимир Зеленський заявив, що проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях унеможливить будь-які переговори.



«В цей літній час щотижня з'являється все більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендуму у зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною», — заявив він у відеозверненні.



За словами Зеленського, «позиція нашої держави залишається такою, якою була і раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які ж російській стороні однозначно будуть потрібні у певний момент».