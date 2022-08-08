Ночью российская армия «Градами» и ракетами Х-59 обстреляла Днепропетровскую область

Ночью российская армия била по двум районам Днепропетровской области – Никопольскому и Криворожскому. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



Отмечается, что Никопольский район был атакован трижды, а под огонь оккупантов попали четыре села в двух общинах.



По информации Резниченко, Марганецкую общину враги 20 раз обстреляли из «Градов», обошлось без пострадавших. А по Красногригорьевской общине российские войска запустили ракеты Х-59. Резниченко пишет, что в результате обстрела в селе Каменское уничтожено два помещения аграрной компании, повреждены четыре склада, оборудование и транспорт. Отмечается, что в селе разбиты 9 жилых домов, предварительно, люди не пострадали.



В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую общину, люди не пострадали.

Напомним, вчера, 7 августа, в Генштабе ВСУ сообщали, что украинские военные подавили попытку штурма на Славянском направлении и отбросили оккупантов назад, враг также не имел успеха под Северском и на Бахмутском направлении.