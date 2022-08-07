Украинские военные подавили попытку вражеских штурмовых действий возле Вернополья на Славянском направлении и отбросили оккупантов назад, враг также не имел успеха под Северском и на Бахмутском направлении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



«На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Довгенького, Большой Камышевахи, Сулиговки, Родного, Богородичного и Краснополья. Недалеко от Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия. Украинские воины подавили эту несуразную попытку и отбросили врага назад», — говорится в сводке.



Воойска РФ пытались провести разведку боем возле Вблизи Богородичного и Долины, однако потерпели потери и отошли.



На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Верхнекаменское, Григоровка, Райгородок, Звановка, также агрессор нанес авиаудар возле Спорного.



Противник пытался улучшить тактическое положение возле Верхнекаменского с помощью штурмовых действий, но успеха не имел и отошел.



На Бахмутском направлении были зафиксированы вражеские обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Соледарь, Константиновка, Яковлевка, Покровское, Вершина, Кодема и Бахмутское. Враг задействовал авиацию возле Бахмута, Соледара и Зайцева.



Силы РФ пытались определить систему обороны украинских войск недалеко от Белогоровки силами разведывательной группы. Группа была обнаружена и обезврежена.



Оккупанты вели наступление и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Яковлевка и Вершина, но успеха не имели и отошел. Возле Кодемы продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении силы РФ обстреливали из артиллерии и танков районы населенных пунктов Авдеевка, Пески, Шевченко, Нетайлово, Невельское, Красногоровка и Нью-Йорк. Были зафиксированы вражеские авиаудары возле Авдеевки, Марьинки, Каменки и Владимировки.



Подчеркивается, что силы РФ пытались прорвать оборону украинских войск в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Пески и Марьинка. Боевые действия продолжаются.



На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без особых изменений. Агрессор совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Гай и Гремяч Черниговской области и Новые Вырки и Николаевка Сумской области, а также провел провел воздушную разведку.



На Харьковском направлении оккупанты продолжают артиллерийские огневые поражения по линии столкновения, кроме этого агрессор нанес авиационные удары возле Пришиба, Верхнего Салтова и Ртищевки. Также противник провел разведку беспилотными летательными аппаратами.



На Новопавловском и Запорожском направлениях силы РФ продолжают обстреливать вдоль линии столкновения. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское, Веселое, Новоданиловка, Малые Щербаки, Новоселка и Большая Новоселка.



На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивает на недопущении продвижения украинских войск, кроме этого агрессор поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА. Оккупанты обстреливали из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения, нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка, Новониколаевка, Александровка, Мирное, Великое Артаково и Таврическое. Также силы РФ вели наступательные бои у Благодатного, но успеха не имели и отошли.