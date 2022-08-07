Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ВСУ подавили попытку штурма на Славянском направлении — Генштаб

07 августа 2022, 20:11

ВСУ подавили попытку штурма на Славянском направлении — Генштаб

Украинские военные подавили попытку вражеских штурмовых действий возле Вернополья на Славянском направлении и отбросили оккупантов назад, враг также не имел успеха под Северском и на Бахмутском направлении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Довгенького, Большой Камышевахи, Сулиговки, Родного, Богородичного и Краснополья. Недалеко от Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия. Украинские воины подавили эту несуразную попытку и отбросили врага назад», — говорится в сводке.

Воойска РФ пытались провести разведку боем возле Вблизи Богородичного и Долины, однако потерпели потери и отошли.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Верхнекаменское, Григоровка, Райгородок, Звановка, также агрессор нанес авиаудар возле Спорного.

Противник пытался улучшить тактическое положение возле Верхнекаменского с помощью штурмовых действий, но успеха не имел и отошел.

На Бахмутском направлении были зафиксированы вражеские обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Соледарь, Константиновка, Яковлевка, Покровское, Вершина, Кодема и Бахмутское. Враг задействовал авиацию возле Бахмута, Соледара и Зайцева.

Силы РФ пытались определить систему обороны украинских войск недалеко от Белогоровки силами разведывательной группы. Группа была обнаружена и обезврежена.

Оккупанты вели наступление и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Яковлевка и Вершина, но успеха не имели и отошел. Возле Кодемы продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении силы РФ обстреливали из артиллерии и танков районы населенных пунктов Авдеевка, Пески, Шевченко, Нетайлово, Невельское, Красногоровка и Нью-Йорк. Были зафиксированы вражеские авиаудары возле Авдеевки, Марьинки, Каменки и Владимировки.

Подчеркивается, что силы РФ пытались прорвать оборону украинских войск в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Пески и Марьинка. Боевые действия продолжаются.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без особых изменений. Агрессор совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Гай и Гремяч Черниговской области и Новые Вырки и Николаевка Сумской области, а также провел провел воздушную разведку.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают артиллерийские огневые поражения по линии столкновения, кроме этого агрессор нанес авиационные удары возле Пришиба, Верхнего Салтова и Ртищевки. Также противник провел разведку беспилотными летательными аппаратами.

На Новопавловском и Запорожском направлениях силы РФ продолжают обстреливать вдоль линии столкновения. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское, Веселое, Новоданиловка, Малые Щербаки, Новоселка и Большая Новоселка.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивает на недопущении продвижения украинских войск, кроме этого агрессор поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА. Оккупанты обстреливали из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения, нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка, Новониколаевка, Александровка, Мирное, Великое Артаково и Таврическое. Также силы РФ вели наступательные бои у Благодатного, но успеха не имели и отошли.

Еще по теме

Организации
Всу
Прочее
Сводка Война ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:00
Обстрелы в Донецке не прекращаются, «ДНР» заявляет о жертвах
11:22
«ДНР»: В Донецке от обстрелов погибли 3 человека
23:38
Пески под контролем ВСУ. Ракетный удар по многоэтажке в Константиновке. Главное за день ►
21:14
«ЛНР»: В Алчевске снаряд попал в многоэтажный дом, есть погибший и раненые
19:03
В Донецке обстреляна многоэтажка, в Ясиноватой «ДНР» сообщила о гибели мужчины
17:11
«ДНР» заявила, что 27 человек подорвались на минах-«лепестках»
15:19
В Новой Каховке стреляли в «замглавы» оккупационной «администрации»
14:14
Собирают тюремные клетки: В Мариуполе готовятся к «суду» над украинскими военнопленными
12:58
Есть серьезные риски в работе Запорожской АЭС — заявление «Энергоатома»
10:45
«ДНР» сообщила, что в Донецке погибли четыре человека
09:36
В оккупированной Макеевке — масштабный пожар, детонируют боеприпасы
00:52
Актера Гарусова приняли за музыканта Шнурова на оккупированной Луганщине
00:06
В Донецке горел ЖД вокзал. «Повар Путина» приехал в «ЛНР». Главное за день ►
21:40
«ДНР»: Минимум десять человек ранены при обстреле Куйбышевского района Донецка
20:49
У Шнурова отрицают поездку в оккупированный город Луганщины
все новости
22:12
Зеленский: В случае проведения псевдореферендумов РФ закроет возможность переговоров с Украиной
20:11
ВСУ подавили попытку штурма на Славянском направлении — Генштаб
19:22
Четверо жителей Донецкой области погибли и шестеро ранены в результате обстрелов
17:25
Обстановка в Бахмуте ухудшается — заммэра
17:00
Обстрелы в Донецке не прекращаются, «ДНР» заявляет о жертвах
16:40
Amnesty International говорит, что сожалеет о скандале с докладом
14:47
Из-за обстрела на Запорожской АЭС теперь не смогут качественно оценить радиационную обстановку
14:08
Славянск обстреляли из артиллерии, обошлось без жертв
13:33
Чтобы Запад прекратил поставки оружия Украине — разведка о теракте в Еленовке
12:27
Оккупанты активно готовятся к псевдореферендуму — Гайдай
11:22
«ДНР»: В Донецке от обстрелов погибли 3 человека
10:10
Более 160 тысяч тонн зерна отправились сегодня из украинских портов
10:07
Оккупанты похоронили тела полсотни жителей Рубежного, убитых еще в апреле — глава ОВА
09:43
Новая волна принудительной «мобилизации» началась в ОРДЛО
09:35
Российские войска усиливают ПВО на территории Беларуси – Генштаб
все новости
ВИДЕО
Пески под контролем ВСУ. Ракетный удар по многоэтажке в Константиновке. Главное за день ►
06 августа, 23:38
Били по городам в относительном тылу: В Донецкой ОВА показали последствия обстрелов
06 августа, 12:10
В оккупированной Макеевке — масштабный пожар, детонируют боеприпасы
06 августа, 09:36

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты