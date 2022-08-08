Вночі російська армія «Градами» та ракетами Х-59 обстріляла Дніпропетровську область

08 серпня 2022, 08:51

Вночі російська армія «Градами» та ракетами Х-59 обстріляла Дніпропетровську область

Вночі російська армія била по двох районах Дніпропетровської області – Нікопольському та Криворізькому. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що Нікопольський район атакували тричі, а під вогонь окупантів потрапили чотири села у двох громадах.

За інформацією Резніченка, Марганецьку громаду вороги 20 разів обстріляли з «Градів», обійшлося без постраждалих. А по Червоногригорівській громаді російські війська запустили ракети Х-59. Резніченко пише, що внаслідок обстрілу в селі Кам'янське знищено два приміщення аграрної компанії, пошкоджено чотири склади, обладнання та транспорт. Зазначається, що в селі розбито 9 житлових будинків, люди не постраждали.

У Криворізькому районі ворог із ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду, люди не постраждали.

Нагадаємо, вчора, 7 серпня, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські військові відбили спробу штурму на Слов'янському напрямі та відкинули окупантів назад, ворог також не мав успіху під Сіверськом та на Бахмутському напрямку.

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